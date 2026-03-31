Kannada

ಟಿವಿ ಪರದೆ

ಟಿವಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲು ಟಿವಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಲ್‌ ಆಗಲು ಬಿಡಿ.

technology Mar 31 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:pexels.com
Kannada

ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೃದುವಾದ, ಒಣಗಿದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗೀರು ಬೀಳಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
Kannada

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ.

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ.

Image credits: Gemini AI
Kannada

ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ

ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಾರದು.

Image credits: Gemini AI
Kannada

ಟಿವಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ

ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI

