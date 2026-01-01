Kannada

ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ಚಂದ್ರ

ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ.

science Jan 01 2026
Author: Chethan Kumar
2026ರ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಜನವರಿ 3, 2026ರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಳಿಕ 3 .33ಕ್ಕೆ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.

ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ

ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಂತ ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ, 5.45ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.

ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಗೋಚರ

ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕಾರಣ ಚಂದ್ರ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಭಾಸವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಿಸ್ಮಯ ಅರಿವಾಗಲಿದೆ.

ವೋಲ್ಫ್‌ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ನನ್ನು ವೋಲ್ಫ್‌ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತೋಳಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

