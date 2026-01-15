ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.
2008ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರು.
2018ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಆಗಿದ್ದರು.
2018ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅರ್ಷದೀಪ್, ಇಂದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದರು.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 2010ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯಾದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ 2006ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2014ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಾಗ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
