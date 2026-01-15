Kannada

ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

cricket-sports Jan 15 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
Kannada

ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು

ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X
Kannada

ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ವರೆಗೆ

2008ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರು.

Image credits: X
Kannada

ನಾಯಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ

2018ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಆಗಿದ್ದರು.

Image credits: X
Kannada

ಭಾರತದ ಪೇಸ್ ಕಿಂಗ್

2018ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅರ್ಷದೀಪ್, ಇಂದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X
Kannada

ಜಡೇಜಾ ಚಾಂಪಿಯನ್

2008ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದರು.

Image credits: X
Kannada

ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ

ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 2010ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: X
Kannada

ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯಾದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ 2006ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. 

Image credits: X
Kannada

ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೂಡ ಕಿರಿಯರ ಆಟಗಾರ

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2014ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಾಗ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Getty

ಈ ಮೂವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು!

RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್; ಈಕೆ ಅಪ್ಸರೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯೇನಿಲ್ಲ!

WPL 2026: ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಬಳ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?

IND vs NZ : ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 5 ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ!