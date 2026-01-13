Kannada

WPL 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಅಬ್ಬರ

2026ರ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲ್

ಈ ಪೈಕಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X@WPL
ಯಾರು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್?

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Insta/l.belll_
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ

ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. 2025ರ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

Image credits: Insta/l.belll_
ನಟಿಯರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್

ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Insta/l.belll_
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕತ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Insta/l.belll_
WPL ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Insta/l.belll_
ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎದುರು 4 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ರನ್‌ಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬೆಲ್, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಎದುರು 4 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Insta/l.belll_

