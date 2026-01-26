ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಕಾದಿದೆ.
ಗ್ರುಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2.7 ಕೋಟಿಯಿಂದ 4.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ 'ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ'ವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಕಾರಣ ಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 18.3 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಐಸಿಸಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಆದಾಯ ಪೂಲ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪಾಲು ತಡೆಹಿಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 24.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಶೇ. 60ರಷ್ಟಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಇದು ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಟಗಾರರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕ ಎಸ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ನಂ.1
ಕೊಹ್ಲಿ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಕೊಹ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ T20 ಟೀಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ
WPL 2026: ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!