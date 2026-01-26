Kannada

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಂದೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಷ್ಟ

ಕ್ರೀಡಾ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಕಾದಿದೆ.

ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಷ್ಟ

ಗ್ರುಪ್ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2.7 ಕೋಟಿಯಿಂದ 4.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ 'ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ'ವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರೀ ದಂಡ

ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಕಾರಣ ಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 18.3 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆದಾಯದ ಪಾಲು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ

ಐಸಿಸಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಆದಾಯ ಪೂಲ್‌ನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪಾಲು ತಡೆಹಿಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 24.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಶೇ. 60ರಷ್ಟಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಿದೆ

ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಇದು ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಕೈತಪ್ಪಲಿವೆ

ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಟಗಾರರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಎಸ್‌ಜಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕ ಎಸ್‌ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

