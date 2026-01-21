Kannada

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂ.1 ಆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

cricket-sports Jan 21 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:X@Cricsam01
Kannada

ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 72 ರನ್‌ಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

Image credits: social media
Kannada

1000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿ ದಾಖಲೆ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುವ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಏಳನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 978 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: social media
Kannada

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

157.68ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಂಡರ್-19 ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಗಿಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 103.23 ಆಗಿತ್ತು.

Image credits: X@Vaibhavsooryava
Kannada

ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಆಟಗಾರ

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 14 ವರ್ಷ 196 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ದಾಖಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Image credits: X@Vaibhavsooryava
Kannada

ಕೇವಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಪೂರ್ಣ

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 52.35ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: insta/vaibhav_sooryavanshi09
Kannada

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಸ ತಾರೆ

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty

ಕೊಹ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ T20 ಟೀಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ

WPL 2026: ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ RCB ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್!

WPL 2026: ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ RCB ಐಕಾನಿಕ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕಿ ಮಂಧನಾ!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಲಿಸಿದ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ!