ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
13 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸೈವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಿಜೆಲ್ ಲೀ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 213 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 211 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
