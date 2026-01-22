Kannada

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಹೋದರಿ ಕೋಮಲ್

ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂ.1

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 240 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

Image credits: Instagram@komalsharma_20
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರು?

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾನಿಯಾ ಶರ್ಮಾ.

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಕ್ಕ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಅಭಿಷೇಕ್‌ಗಿಂತ 7 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜೈಪುರದಿಂದ ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಓರ್ವ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್.

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ 2025 ರಲ್ಲಿ ಲವಿಶ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆ ಅಮೃತಸರ-ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ಬಾಂಧವ್ಯ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಮಲ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್

ಕೋಮಲ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 4.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

