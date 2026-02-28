Kannada

ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ತಾರೆಯರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ನಟ ನಟಿಯರು, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

ಕಲ್ಪನಾ

ಮಿನುಗುತಾರೆ ಎಂದೆ ಖ್ಯಾತರಾದ ಕಲ್ಪನಾ ಆ ಕಾಲದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಲ್ಪನಾ 1979ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಆವಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 35.

Image credits: social media
ಮಂಜುಳ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಂಜುಳಾ ತಮ್ಮ 31ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1986ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಹೆಸರು ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉತ್ತುಂಗುದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

Image credits: social media
ಸುನೀಲ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುರದ್ರೂಪಿ ನಟ ಸುನೀಲ್. 1994ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 30.

Image credits: social media
ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್

17ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ, 1998ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ದುರಂತ ಸಾವು.

Image credits: social media
ಸೌಂದರ್ಯ

ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

Image credits: social media
ರಾಘವ್ ಉದಯ್

ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಖಳ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಘವ್ ಉದಯ್ 2017ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

Image credits: social media
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

Image credits: social media
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚ ಬೇಕಿದ್ದ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ, 2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರು.

Image credits: social media
ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್

ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಸಾವಿನ ನೋವು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ 2021ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತರಾದರು.

Image credits: social media
ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

Image credits: social media
ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಯುವ ನಟ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ತಮ್ಮ 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು.

Image credits: social media

