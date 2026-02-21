ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2014ರಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 70 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 30 ಕೋಟಿ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ್ದರೂ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಣಿತಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 40 ಕೋಟಿ
ಸಿನಿಮಾಗೆ 1 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಹಣ, ಪ್ರೈವೆಟ್ ಜೆಟ್, ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಹೊಂದಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚುಟು ಚುಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 26 ಕೋಟಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಚೆಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 66 ಕೋಟಿ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ, 124 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 25 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 30 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಪುಟ್ಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಹೀಗಿತ್ತು ನೋಡಿ
ಫೆ. 26ಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಡೌಟ್; ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!
ಶಾಕುಂತ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಕ್ಕಳೂ… ಐಶಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ Photos
ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಿ