ಚಂದನವನದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದವರೆಗೂ ಇಂದಿಗೂ ನಟಿ ಫೇಮಸ್.
ಮಾಲಾಶ್ರೀಯವರು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರನ್ನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ, ಜೀನ್ಸ್, ಶರ್ಟ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಕುರ್ತಾಗಳಲ್ಲೇ ನಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಲಶ್ರೀಯವರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ.
ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಲಶ್ರಿಯವರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಮಲಾಶ್ರೀಯವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಲಾಶ್ರೀ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಮೆಜೆಂಥಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಲಾಶ್ರೀ Timeless drapes, Timeless feeling ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿದೀರಿ. ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೀರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನಿಮಗೆ,ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದೇವಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವತೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಲರು.
ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮೇಡಂ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
