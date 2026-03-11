Kannada

ಮಾಲಾಶ್ರೀ

ಚಂದನವನದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದವರೆಗೂ ಇಂದಿಗೂ ನಟಿ ಫೇಮಸ್.

sandalwood Mar 11 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
Kannada

ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಲುಕ್

ಮಾಲಾಶ್ರೀಯವರು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರನ್ನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ, ಜೀನ್ಸ್, ಶರ್ಟ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಕುರ್ತಾಗಳಲ್ಲೇ ನಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಲಶ್ರೀಯವರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಲಶ್ರಿಯವರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಮದುವೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಮಲಾಶ್ರೀಯವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಲಾಶ್ರೀ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ಮೆಜೆಂಥಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಲಾಶ್ರೀ Timeless drapes, Timeless feeling ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್

ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿದೀರಿ. ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೀರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನಿಮಗೆ,ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ದೇವತೆ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದೇವಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವತೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಲರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮೇಡಂ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

ಚಂದನವನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರಶ್

Rashmika Mandanna ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, ಹಾಗೆ ಈ ನಟರೂ ಮೊದಲ ಮೂವಿಯಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು!

ಚಂದನವನವನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿ ಬಾಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನಟರು

ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸುಂದರಿ Shanvi Srivastava… ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರಾದ್ರ?