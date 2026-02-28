ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ. ಇದು 2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ದುನಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ವಿಜಯ್ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆದರು.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ತಾಯವ್ವ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ ‘ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು’ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ನಂತರ ಯಶ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.
ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ‘ಆನಂದ್’, ಸುಧಾರಾಣಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದು ‘ಅಪ್ಪು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು,.. ಈ ಚಿತ್ರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.
