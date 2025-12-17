ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸಿತಾರಾ, ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ ನಿಹಾರ್ ಮುಖೇಶ್ ಜೊತೆ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ದೇಶದ 51 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ.
ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್, ಸಿತಾರ, ನಿಹಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ, ಅಜಿತ್ ಹಂಡೆ, ರವೀಂದ್ರ ವಿಜಯ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ನಟ ನಟಿಯರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಿಯಮೈನಾ ನಾನಕು’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
