ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಗ ವಿನೀಶ್‌ಗೆ ದರ್ಶನ್‌ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

sandalwood Dec 16 2025
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು?

‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’‌ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿ ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು, ದರ್ಶನ್‌ ಬಂಧನ, ಮಗ ವಿನೀಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?

ದರ್ಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಹೌದಾ ಎಂದು ರಚನಾ ರೈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಕೋಪವಿದೆ

“ದರ್ಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೇರವಾದ ಮಾತು

“ದರ್ಶನ್‌ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾದ ಸ್ವಭಾವ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

“ದರ್ಶನ್‌ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೂಲ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬರತ್ತೆ?

“ದರ್ಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಜನರಿಂದ ಕೋಪ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಕೂಗಾಡ್ತೀನಂತೆ

“ದರ್ಶನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವಾಗ ಅವರು ವಿನೀಶ್‌ಗೆ, "ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್‌ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೂಗಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು

ಜಾಮೀನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆದಾಗ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್‌ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದರ್ಶನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರೋದು?

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಡೌಟ್‌ ಇದೆ. 

