ಇಂದು ಇನ್ನಿತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿಯರು, ನಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ. ಆ ನಟಿಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಣ.
ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಯಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ‘ಐಶ್ವರ್ಯ’. ಬಳಿಕ ‘ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ’ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
ಕನ್ನಡತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ‘ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ’ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಸರು, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
ಕನ್ನಡದ ‘ಕಿಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಈಗ ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ‘ಒಂದ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಲಾ’ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ, ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’. ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಹ ಕನ್ನಡದ ‘ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ.
ಕನ್ನಡದ 7 ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಬಳಿಕ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
