ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ನಟರು ತಾವು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿಧಿಯ ಕ್ರೂರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣದ ಬಳಿಕವೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಟ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಸುಂದರಕಾಂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡದ ವರ್ಸೈಟೈಲ್ ನಟರಾದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಬೈಕ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ತಲೆದಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ರಾಜಮಾರ್ಥಾಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಧ್ರುವಾ ಸರ್ಜಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ವಿನ್ನರ್ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
