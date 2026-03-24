ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಈ ನಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವಂತೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು.
ರಸಿಕರ ರಾಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ರೋಹಿತ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ದಿವಂಗತ ನಟ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಪುತ್ರ ಪಂಕಜ್ ಜೊತೆ ವಿಶಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಗಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ನಟ ಶರಣ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಹೃದಯ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪುತ್ರ ಗುರು ಜೊತೆ ಯಾರದ್ದೋ ದುಡ್ಡೂ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಮಿ. ಐರಾವತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಗ ವಿನೀಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಚಮಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಡಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಯಾರಿವನು ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
