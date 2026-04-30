ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ. ಅಕ್ಕನೊಂದಿಗೆ ವೆಕೇಶನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಮುದ್ದಿನ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಸುಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ತಾಣವಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಮೇತ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು 2024ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ ರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾನ್ವಿ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ‘ಬಾಂಗ್’ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನ ಶಾನ್ವಿಯವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ವಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾನ್ವಿ ಸಹೋದರಿ ವಿಧಿಶಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಿಶಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜಟ್ಕರ್ ಜೊತೆ ‘ನಲಿ ನಲಿಯುತ’ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಜೊತೆ ‘ವಿರಾಟ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
