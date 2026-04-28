ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

sandalwood Apr 28 2026
Author: Pavna Das
ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್

ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಿತನ್ಯಾ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂಪಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಿತನ್ಯಾ

ರಿತನ್ಯಾ ಈ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಂಪಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ನಟಿ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಂಪಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ರಿತನ್ಯಾ

ರಿತನ್ಯಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ

ರಿತನ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅಪ್ಪ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್- ರಚಿತಾ ಮಗಳಾಗಿ ರಿತನ್ಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್

ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ರಿಷಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿತನ್ಯಾ

ಇದೀಗ ನಟ ರಿಷಿ ಜೊತೆ ‘ಜವರ’ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿತನ್ಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ.

ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಿದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್

ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮೋಮೊ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಮೇಘಾಲಯ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ

ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್… ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪಾಯ್ತು

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟನೆ ಅರಂಭಿಸಿ, ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟಿಯರು