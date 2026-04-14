ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್

ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

sandalwood Apr 14 2026
Author: Pavna Das
ಚೈತ್ರಾ ಜೊತೆ ಸಂಜನಾ

ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಜೊತೆ ಚಂದನವನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗೆಳೆತಿಯರು ಸೇರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಟೆಂಪಲ್, ಫುಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿಯರು

ನಟಿಯರು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಧರಿಸಿ, ಮುಡಿಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿದು ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಲಾರಿ ಹೊಟೇಲ್ ರುಚಿ

ಇನ್ನು 88 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಮೈಸೂರಿನ ವಿನಾಯಕ ಮೈಲಾರಿ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿ ಸವೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಗರ್ಲ್ಸ್

ಇನ್ನು ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ತಮಿಳು ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ನಟಿಯರೆಲ್ಲಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಕಾಂಡ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರ್ರಿ, ಲೈಲಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಮೀಸಯ್ಯ ಮುರುಕ್ಕು 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ

ಇನ್ನು ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಮುಧೋಳ್, ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

