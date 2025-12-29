Kannada

ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಟರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವಾರು ನಟ-ನಟಿಯರು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಗುರಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರೆಯರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.

ನವೀನ್ ಮಯೂರ್

ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ನಟ ನವೀನ್ ಮಯೂರ್ ತಮ್ಮ 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ತುತ್ತಾಗಿ 2010ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್

ಜಾಂಡೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಟ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ಸತ್ಯಜೀತ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿಯೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಸತ್ಯಜೀತ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್

ಕನ್ನಡ ನಟ ಪ್ರಭಾಕರ್ (ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್) ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ (Multi Organ Failure) ಮತ್ತು ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 25, 2001 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.

ಹರೀಶ್ ರಾಯ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಚಾ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ 4ನೇ ಹಂತಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು.

ನಿರೂಪಕಿ ಅಪರ್ಣ

ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಅಪರ್ಣ ಅವರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದೆ 2024ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ವಜ್ರಮುನಿ

ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ವಜ್ರಮುನಿ ಜನವರಿ 5, 2006 ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.

