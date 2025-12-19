ಹಾಡು: ಹೂ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೊರಟಿರುವ ನಸುಕಿನಲಿ, ಹಾ ತೊರೆಯದೆಯೇ ಕುಣಿಯುತಿದೆ ಮನಸಿನಲಿ
ಗಾಯನ: ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು
ಹಾಡು: ಓ ಮದನ ಮನಮೋಹಿನಿ….ನೀ ಯಾರೆಲೆ ಕಂಡೆ ಮನಮೋಹಕ ಮಾಯಾಕಳೆ
ಗಾಯನ: ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್
ಹಾಡು: ನಾನೇ- ನೀನಂತೆ ನೀನಂತೆ, ನೀನೇ- ನಾನಂತೆ ನಾನಂತೆ, ಜೀವಾ..ಒಂದೇನೆ,ಹೃದಯ ಎರಡು
ಗಾಯನ : ಸಿಧ್ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಲಹರಿ ಮಹೇಶ್
ಹಾಡು: ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾಲಿ
ಗಾಯನ: ಆಂಟೊನಿ ದಾಸನ್
ಹಾಡು : ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಲ್ಲೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಗಾಯನ : ಸಿಧ್ ಶ್ರೀರಾಮ್
ಹಾಡು: ಇವನೊಂಥರ ಆ ಹೃಸ್ವಸ್ವರ, ಅವಳೊಂಥರ ಆ ದೀರ್ಘಸ್ವರ
ಗಾಯನ: ಅಭ್ನಂದನ್ ಮಹಿಶಾಲೆ, ಸುನಿಧಿ ಗಣೇಶ್
ಹಾಡು : ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅತಿಯಾಗದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತೀನೆ ಅಲ್ಲ
ಗಾಯನ: ಸಿಧ್ ಶ್ರೀರಾಮ್
ಹಾಡು: ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಸೋತು ಬಿಡೆ ನೀ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡದೆ
ಗಾಯನ: ಕಪಿಲ್ ಕಪಿಲನ್, ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ್
ಹಾಡು: ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ, ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ಸುಸ್ತು ಮಲೈಕಾ
ಗಾಯನ: ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್, ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್
