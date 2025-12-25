ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಗ್ರಾ ಚೋಲಿ ಧರಿಸಿ, ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಟಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 1ಲಕ್ಷದ 75 ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗತವೈಭದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಇದೀಗ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆಗೆ 'ಭರ್ತ ಮಹಾಶಯುಲಕು ವಿಘ್ನಪ್ತಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಿಕಾ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತುಂಡುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಶೋರ್ ತಿರುಮಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಭರ್ತ ಮಹಾಶಯುಲಕು ವಿಘ್ನಪ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಿಕಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವಂಭರಮ್’ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಜೊತೆ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಿಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಗತವೈವಭ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ನಡದ್ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
