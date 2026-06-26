Kannada

ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಯಾವ ನಟರು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು ನೋಡೋಣ.

sandalwood Jun 26 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
Kannada

ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್

ಬಿ.ಎಸ್ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

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ಶ್ರೀಧರ್

ಪಿ. ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬೊಂಬಾಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದರು.

Image credits: social media
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ಶರಣ್

ಶರಣ್ ಅವರು ಜೈ ಲಲಿತಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: social media
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ಜಗ್ಗೇಶ್

ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ‘ಮೇಕಪ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: social media
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ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ‘ಅನುಕೂಲಕ್ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Image credits: social media
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ಸಾಯಿಕುಮಾರ್

ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ‘ಕಲ್ಪನಾ’ ಎನ್ನುವ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಪಾತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

Image credits: social media
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ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು 45, ಮಿಡಿತ ಶೃತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

Image credits: social media
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ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್

ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 'ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Image credits: social media
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ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್

ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಟಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: social media

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