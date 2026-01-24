Kannada

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್

ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್.

ಸೀರೆ ಲುಕ್ ವೈರಲ್

ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುದ್ದಿನ ಪುಟ್ಟಿ ಯಾವ ಗೆಟಪ್ ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲು ಜನ ಫಿದಾ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ.

ಹಸಿರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ

ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಆ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೋರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ದಿಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ರುಕ್ಕು

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ತಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲೆಗೆಂಟ್ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕನಕವತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಡ್ರಾಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೆಲಿಸಾ

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಸಾ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರುಕ್ಕಮ್ಮ

ಇನ್ನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ನಾಗ್ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

