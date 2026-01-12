ಚಂದನವನದ ಸುಂದರಿ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ತಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನವನದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಲಾಶ್ರೀ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಆರಾಧನಾ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಶಿಮ್ಮರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ನಟಿ In my Indian Barbie era ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆರಾಧನಾ ಭಾರತದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಬಾರ್ಬಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿಗಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಈ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.
ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಆರಾಧನಾ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು
ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಖತ್ Bold ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಿಂಹಿಣಿ Sangeetha Sringeri
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಅಪ್ಪ’ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ, ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ
ನೀಲಿ ಗಾಗ್ರಾ ಚೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್’ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್