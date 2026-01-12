Kannada

ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್

ಚಂದನವನದ ಸುಂದರಿ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದನವನದ ಸುಂದರಿ

ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ತಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯ ಪುತ್ರಿ

ಚಂದನವನದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಲಾಶ್ರೀ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಗೆದ್ದ ನಟಿ

ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.

ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್

ಇದೀಗ ಆರಾಧನಾ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಶಿಮ್ಮರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್

ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ನಟಿ In my Indian Barbie era ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆರಾಧನಾ ಭಾರತದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಬಾರ್ಬಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಣಿಗಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನ ಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿಗಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಈ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.

ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಸಿನಿಮಾ

ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿಲ್ಲ.

ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಆರಾಧನಾ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

