ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳೊಂಡಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಪರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮಿಲನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ಫೋಟೊ, ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ತುಂಬಿದೆ.
ಇದೀಗ ನಟಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಮಗಳ ತುಂಟಾಟದ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲನಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಮರೂನ್ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ರೆ, ಪರಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮುದ್ದಾದ ಫ್ರಾಕ್ ಧರಿಸಿ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
