ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕುಂತಲೆ ಅಂತಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ಐಶಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಈವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕುಂತಲೆಯಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕುಂತಲೆ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶಾನಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೈ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದೇಹ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಧರಿಸಿ ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಶಾನಿ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೋತಿ ರಾಜಾ, ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ, ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರಲಿ ಮತ್ತು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ.
ಐಶಾನಿ ನಟಿಸಿ, ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಕಿರುಚಿತ್ರ ‘ಕಾಜಿ’ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ.
ಇದೀಗ ಐಶಾನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ‘ಕಾಜಾಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಕುಂತಲೆ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
