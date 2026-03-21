ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಲವ್

ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ ಹೀರೋನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈ ನಟಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ.

sandalwood Mar 21 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
Kannada

ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ನಟಿಯರು ಹೀರೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Kannada

ಶ್ರುತಿ-ಮಹೇಂದ್ರ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು.

Kannada

ಸುಹಾಸಿನಿ-ಮಣಿರತ್ನಂ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ, ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

Kannada

ರಕ್ಷಿತಾ -ಪ್ರೇಮ್

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಿಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

Kannada

ಸುಮಿತ್ರಾ-ರಾಜೆಂದ್ರ ಬಾಬು

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಟಿ, ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಜೊತೆ.

Kannada

ಪ್ರಿಯಾಂಕ-ಉಪೇಂದ್ರ

ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ನಟ ಕೂಡ ಹೌದು, ದೇಶದ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ಉಪೇಂದ್ರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

Kannada

ಅಪೇಕ್ಷಾ-ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆ ನಟಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪುರೋಹಿತ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

Kannada

ಆರತಿ-ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಆರತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಯಿತು.

