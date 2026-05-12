‌ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌; ಕಿರುತೆರೆಯ ಕರ್ಣನ ಹೊಸ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ!

sandalwood May 12 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:Our own
ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ರೆಡಿ

ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಶೇರ್‌ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ

ಬೀದರ್‌ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುಂದರರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾವಿದು

ನಿರ್ದೇಶನ

‘ರತ್ನ ಮಂಜರಿ’, ‘ಭರ್ಜರಿ ಗಂಡು’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್

ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಮೇ 15ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ‌.

ಆಕ್ಷನ್‌ ಸಿನಿಮಾ

‘ಶೇರ್’ ಸಿನಿಮಾವು ಪಕ್ಕಾ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಐದು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಕೌಶಿಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವೆಂಕಿ ಯುಡಿವಿ ಸಂಕಲನ, ಗುಮ್ಮಿನೇನಿ‌ ವಿಜಯ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿದೆ.

ಯಾರು ತಾರಾಣಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಕ್ರಿಸ್ (ಗಿಲ್ಲಿ), ಸುರೇಖ, ತನೀಶಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋಭ್ ರಾಜ್, ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ, ವೀಣಾಸುಂದರ್ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

