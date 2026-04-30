ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್

ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಣೀತಾ.

sandalwood Apr 30 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Isntagram
ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತಾ

ಇದೀಗ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಪತಿ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Isntagram
ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟೇ

ನಟಿ ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಒಂದನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Isntagram
ಪತಿ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೇಟ್

ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಹಿಮಪರ್ವತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಪತಿ ಜೊತೆ ಸುಂದರವಾದ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ.

Image credits: Isntagram
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ

ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.

Image credits: Isntagram
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ

ಪ್ರಣೀತಾ ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ.

Image credits: Isntagram
ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು

ದಿನಕ್ಕೆ 4ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ, ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದುವೇ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.

Image credits: Isntagram

