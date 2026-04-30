ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಣೀತಾ.
ಇದೀಗ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಪತಿ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಒಂದನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಹಿಮಪರ್ವತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಪತಿ ಜೊತೆ ಸುಂದರವಾದ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ.
ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಪ್ರಣೀತಾ ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ.
ದಿನಕ್ಕೆ 4ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ, ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದುವೇ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.
