3 ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ

5-10 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ 76 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

relationship Sep 02 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:social media
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ಅಮೆರಿಕದ 25 ವರ್ಷದ ಡಯಾನಾ ಮಾಂಟಾನೊಗೆ 76 ವರ್ಷದ ಎಡ್ಗರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸಹ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. 

Image credits: social media
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ

ಡಯಾನಾ ಮತ್ತು ಎಡ್ಗರ್ ಜುಲೈ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು.

Image credits: social media
ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತುಕತೆ

ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಡಯಾನಾ ಮತ್ತು ಎಡ್ಗರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಯಿ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಕನ್‌ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು.

Image credits: social media
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

ಡಯಾನಾಳ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಡಯಾನಾ ನಾನೀಗ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Istock
ಎಡ್ಗರ್ ತುಂಬಾ ಫಿಟ್

ಡಯಾನಾ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಡ್ಗರ್ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನೇಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ.

Image credits: social media
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ

76ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಯಾನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್, ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ಹೈಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

Image credits: social media
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರು ತಪ್ಪು ಪಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest
ಟೀಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಜೋಡಿ

'ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ಎಡ್ಗರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ' ಎಂದು ಡಯಾನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest

