T20 ಮಿಸ್ಟರಿ ಗರ್ಲ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ

ಭಾರತ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಳಿಕ, ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಿಸ್ಟರಿ ಗರ್ಲ್ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

Author: Naveen Kodase
ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಿಸ್ಟರಿ ಗರ್ಲ್

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕೆಂಪು ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಈ ಸುಂದರಿಯ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ

ಇಶಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನ ಈ ಮಿಸ್ಟರಿ ಗರ್ಲ್ ಯಾರೆಂದು ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಹಲವರು AI ಸಹಾಯ ಪಡೆದರು, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಾಡಿದರು. ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ.

ಇಶಾನ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ & ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಟ್‌ಗೂ ಗೆಳತಿ ಅದಿತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಒಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತೆ. ಅವರು ಜನವರಿ 15, 1997ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಬಾಲ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೆಲ್

ಅದಿತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಓದಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

ಅದಿತಿ ಜೈಪುರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿದರು. ನಂತರ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅದಿತಿ

ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ 2017ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಸುಪ್ರಾನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು 3,48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

