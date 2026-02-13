ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದಾಡುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 294 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ.
ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆಕ್ಷನ್ 294 ಐಪಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿದೆಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ FIR ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 1000 ದಿಂದ 10,000ದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.
