Kannada

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಸ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದಾಡುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ.

relationship Feb 13 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Social media
Kannada

ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.

Image credits: Freepik-freepic.diller
Kannada

ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್?

ಸೆಕ್ಷನ್ 294 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಕಿಸ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲ

ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆಕ್ಷನ್ 294 ಐಪಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ?

ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿದೆಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ FIR ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ FIR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೇನು?

ಇದು ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಜಾಮೀನು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 1000 ದಿಂದ 10,000ದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.

Image credits: Getty

