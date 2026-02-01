Kannada

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಉತ್ತರಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Author: Naveen Kodase
ಬಲವಂತದ ಮದುವೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಬಲವಂತದ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಲವಂತದ ಲಿವ್‌ ಇನ್‌ಗೆ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ

ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಹಜೀವನಕ್ಕೆ (ಲಿವ್-ಇನ್) ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ತನಕ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಜತೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೇ ಮದುವೆ, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಜತೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಜತೆ ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಅಥವಾ 50,000 ರು. ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ

ಇದಲ್ಲದೇ ಮರು ಮದುವೆ, ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೂ ಜೈಲು, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಈ ಮುಂಚೆ ಲಿವ್‌ ಇನ್‌ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಸಿಸಿ ಅಡಿ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

