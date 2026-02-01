ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಬಲವಂತದ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಹಜೀವನಕ್ಕೆ (ಲಿವ್-ಇನ್) ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ತನಕ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಇದರ ಜತೆಗೆ ಜತೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೇ ಮದುವೆ, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಜತೆ ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಅಥವಾ 50,000 ರು. ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಮರು ಮದುವೆ, ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೂ ಜೈಲು, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮುಂಚೆ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಸಿಸಿ ಅಡಿ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ? ಕಾರಣವೇನು?
ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ 7 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು: ಪತಿಯ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಆ 4ನೇ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು?
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದಂಪತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯೋದಂತೆ!
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು 'ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ' ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು..