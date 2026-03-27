ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಕಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಸಂಗಾತಿಯ ಲವ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಾಗ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದರು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಊಸ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹುಸಿಕೋಪಗೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಥರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ.
