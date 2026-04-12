ಪತ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪತ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪತ್ನಿ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದು. ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಗಂಡನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಶೃಂಗಾರವಿಲ್ಲದ ಪತ್ನಿ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ದೇಹ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
ಪತ್ನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಯಮ.
