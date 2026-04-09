ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಸೈಯಾನ್' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತೆಲಾಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ 'ಏವಂಡಿ' ಅಥವಾ 'ಶ್ರೀವಾರು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ 'ಬೀಂದ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ 'ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ' ಎಂದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ 'ನವ್ರಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಬಲ್ಮಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 'ಖಸಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಸ್ವಾಮಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು 'ಗಂಡ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ 'ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ 'ಪೌನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಪದ.
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 'ಪತೀಜಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತೋಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟರಿ ಗರ್ಲ್ ಯಾರು?
ಸಂಗಾತಿಗೆ ನರಕ ತೋರಿಸುವ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್' ಬಗ್ಗೆ ನೀವೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ!
ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್.. ಇದೊಂಥರಾ ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತರಹಾನೇ