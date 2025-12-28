'ಡೇಟ್ ದೆಮ್ ಟಿಲ್ ಯು ಹೇಟ್ ದೆಮ್' (ದ್ವೇಷ ಬರುವವರೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು) ಎಂಬ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು?
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್.
ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಶೇಖರಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದೇ ಈ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧವು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಧಾನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗಡಿಗಳು (boundaries) ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
