ಈ 7 ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂಗಾತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ. ನಂತರ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರಲಿ, ಹೋಲಿಸುವುದು ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಹಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ 'ಇದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನಪಡುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು.
