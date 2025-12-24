Kannada

ದಂಪತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲ 7 ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು!

ಈ 7 ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ

relationship Dec 24 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Gemini AI
Kannada

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂಗಾತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ. ನಂತರ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pexels
Kannada

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಯ ನೀಡದಿರುವುದು

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಅಣಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು

ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: freepik
Kannada

ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರಲಿ, ಹೋಲಿಸುವುದು ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಹಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿರುವುದು

ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ 'ಇದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pexels
Kannada

ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ

ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನಪಡುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: pexels
Kannada

ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸದಿರುವುದು

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು.

Image credits: Getty

