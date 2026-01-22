ವಿಚ್ಛೇದನ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳನ್ನು 'ವಿಚ್ಛೇದನ ತಿಂಗಳು' ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ?
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂಸನ್ ಮೈಯರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು 1970 ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 33ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುರಿದುಹೋದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಜೆಯ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
