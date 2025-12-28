Kannada

ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಶಾಂತರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.

india-news Dec 28 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.

ಹತ್ತಿರದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ದೂತಾವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ದೂತಾವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.

ಪೌರತ್ವ, ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂತಾವಾಸಗಳಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್/ತುರ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ತುರ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

