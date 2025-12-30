ಕಾಂಗೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಮಗ ರೈಹಾನ್ ವಾದ್ರಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆ ರೈಹಾನ್ ವಾದ್ರಾ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ವಿಭಾಗ, ಒಪಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಂ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಿವಾ ಅವರು ರೈಹಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್.
'ಅಟೆಲಿಯರ್ 11' (Atelier 11) ಎಂಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ,ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇವರು ಪ್ಲಸ್ರೈಮ್ನ್ನಲ್ಲಿ (PlusRymn) ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ (PROPAGANDA) ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಆರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಐ-ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ 'ದ ಜರ್ನಲ್'ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ವ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
