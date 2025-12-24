ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 10 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಬಳ-ಪಡಿತರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಬಹುದು. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಐಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಕಂತು ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ-ಆಧಾರಿತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 15 ದಿನಗಳ ಬದಲು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಎಸ್ಬಿಐ, ಪಿಎನ್ಬಿ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಎಫ್ಡಿ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಈಗ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
2026 ರಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇದರ ಗಡುವು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯುಪಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ನಕಲಿ ಕರೆಗಳು, ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಂತೆ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ 10 ರೂ. ಅಗ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
