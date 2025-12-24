Kannada

ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 10 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಬಳ-ಪಡಿತರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

india-news Dec 24 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಬಹುದು. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ರೈತರಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಐಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಕಂತು ನಿಲ್ಲಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

 ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ-ಆಧಾರಿತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 15 ದಿನಗಳ ಬದಲು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾಲ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಪಿಎನ್‌ಬಿ, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಎಫ್‌ಡಿ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿ

ಈಗ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

Image credits: Getty
Kannada

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

2026 ರಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ

ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತರಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇದರ ಗಡುವು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯುಪಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ನಕಲಿ ಕರೆಗಳು, ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಂತೆ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ 10 ರೂ. ಅಗ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty

ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್: ಹೀನಾಯ ಸೋಲು.. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ, ಮುಂದೇನು ಲಾಲು ಪುತ್ರರ ನಡೆ?

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ 2014-2025 ರವರೆಗೆ ಧರಿಸಿದ 11 ಪೇಟಗಳಲ್ಲಡಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ!

ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ವರ್‌ ಯಾತ್ರೆಯ ರಂಗು : ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಚಾರ

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಪತ್ನಿ ಕಾಮನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನು?