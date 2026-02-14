Kannada

ಹೂವಿನಂತೆ ಹಗುರ

ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಈ ಪಾಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇವು ಕೇವಲ 6 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.      

Kannada

ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್‌

ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಯಲ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.   

Kannada

ಬೀಡ್ಸ್ ಪಾಯಲ್

ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚೈನ್‌ನ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೃದಯದ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Kannada

ನಜರ್‌ಬಟ್ಟು ಪಾಯಲ್

ನಜರ್‌ಬಟ್ಟು (ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾಕುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ) ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಯಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿ ಮಣಿಯ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತೆ. 

Kannada

ಪೈಪ್ ಪಾಯಲ್

ಈ ಪಾಯಲ್ ಅನ್ನು ಚೈನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. 

Kannada

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಯಲ್

ಸಣ್ಣ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಯಲ್, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕುಣಿಯುವ ಇದರ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.  

Kannada

6 ಗ್ರಾಂ ಪಾಯಲ್ ಬೆಲೆ

6 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 1700 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
