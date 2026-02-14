ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ. ಇದು ತ್ವಚೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
1 ಚಮಚ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ 30-60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸೋಸಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ, ಅರ್ಧ ಸೇಬು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
