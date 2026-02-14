Kannada

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಿಂದ ತ್ವರಿತ ಗ್ಲೋ, ಮದುಮಗಳಿಗಾಗಿ 5 ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ. ಇದು ತ್ವಚೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಿ

3 ಚಮಚ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಜೆಂಟಲ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್

1 ಚಮಚ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ 30-60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸೋಸಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಚೀಕ್ ಟಿಂಟ್

¼ ಚಮಚ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ 1 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್‌ಗಾಗಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ

ವಾರದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ, ಅರ್ಧ ಸೇಬು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.

