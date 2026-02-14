ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. 19-28 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಗಿಡವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡವನ್ನು ಆಗಾಗ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು
ಕೋಕೋಫೀಟ್ ಮಣ್ಣು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು.
ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೈಜ ಆಲೂವೆರಾ ಜೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನೆಡಬೇಕು. ರೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ, ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು.
ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
