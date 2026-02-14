Kannada

ಮೆಹೆಂದಿ ಅಥವಾ ಮದರಂಗಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸಿಂಪಲ್‌ ವಿಧಾನಗಳಿವು!

life Feb 14 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ

ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು?

ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. 19-28 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು?

ಗಿಡವನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.

ಟ್ರಿಮ್‌ ಮಾಡಬೇಕು

ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡವನ್ನು ಆಗಾಗ ಟ್ರಿಮ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು

ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು?

ಕೋಕೋಫೀಟ್‌ ಮಣ್ಣು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌. ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು.

ಆಲೂವೆರಾ ಜೆಲ್

ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೈಜ ಆಲೂವೆರಾ ಜೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನೆಡಬೇಕು. ರೂಟಿಂಗ್‌ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು

ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ, ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು.

ಎಲೆಗಳು ಕಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು

ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

