ಮೊಘಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂತಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಜಿಂಕೆಯಂತಹ ಕಣ್ಣು, ಚೂಪಾದ ಮೂಗು, ಗುಲಾಬಿ ದಳದಂತಹ ನಾಜೂಕಾದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂಪ ಮೊಘಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಸುಂದರಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೇ ಇರಾನಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಮೊಘಲ್ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾರ್ಸಿ' ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಇರಾನಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಜನರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಅಪ್ಪಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಮೊಘಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತವಾಗಿತ್ತು.
