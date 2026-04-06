Kannada

ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಪಾಯ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ.

life Apr 06 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Generated
ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಜಾಗ ಬಿಡಿ

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಇಂಚು ಜಾಗವಿರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓವರ್‌ಹೀಟ್ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬಳಸಿ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Image credits: Getty
ವೈರಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ಇಲಿಗಳು ವೈರ್ ಕಡಿದಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ ಸುಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪವರ್ ಪ್ಲಗ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.

Image credits: Freepik
ತಾಪಮಾನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Freepik
ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಡ

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಡಿ.

Image credits: social media
ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ.

Image credits: amazon

