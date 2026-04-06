ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಇಂಚು ಜಾಗವಿರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓವರ್ಹೀಟ್ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇಲಿಗಳು ವೈರ್ ಕಡಿದಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ ಸುಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪವರ್ ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಡಿ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ.
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ವಾರಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅಗಾಧ ನಂಟು; ಯಾವ ವಾರ ಬೆಸ್ಟ್?
ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀನು ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಂ.1 ದೇಶವಿದು
ಮಣ್ಣು ಬೇಡ, ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೇ 'ಗೊಂಚಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ' ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ?