ಈ 6 ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು ಕಿರೀಟದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗಳ ಮುಖ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಕೋಂಬ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಿರುವಿ ಮಾಡಿದ ಬನ್ ಅಥವಾ ರೋಲ್ಡ್ ಬನ್ಗೆ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಗುರವಾದ ವೇವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
